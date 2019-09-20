«Нью-Йорк опустошен»: Трамп иронично прокомментировал выход из предвыборной гонки мэра Билла де Блазио

СЕГОДНЯ 17:54 2019-09-20T17:54:37+03:00

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В пятницу 20 сентября Билл де Блазио сообщил, что не будет бороться за кресло мэра Нью-Йорка. Президент США, который неоднократно критиковал Блазио и даже заявлял, что жители американского города «ненавидят своего мэра», оставил в твиттер ироничный пост по этому поводу:

- О нет, действительно большие политические новости, возможно, самая грандиозная история за последние годы! Мэр Нью-Йорка на половину ставки, который по результатам опросов имеет нулевой процент поддержки избирателей , но огромными возможности для роста, шокировал тем, что выбыл из президентской гонки. Нью-Йорк опустошен, он возвращается домой! – написал Трамп в твиттер.

Американский президент и раньше высказывал свое недовольство работой Билла де Блазио. Трамп называл мэра «посмешищем». В ответ на это Блазио пообещал взыскать с Трампа все недоплаченные городу налоги.

ИСТОЧНИК KP.RU