При взрыве машины на юге Афганистана погибли 39 человек

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-20T18:09:37+03:00

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На юге Афганистане прогремел взрыв у больницы города Калат. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на свои источники – погибли 39 человек. Еще 185 получили ранения. Источником взрыва стал припаркованный у центральной больницы автомобиль, который был начинен взрывчаткой. Все пострадавшие – местные жители. В их числе есть врачи и пациенты находившегося рядом с автомобилем медучреждения.

Ранее местный телеканал Tolo News, сообщал, что жертвами теракта стали 60 человек, а число погибших не превышает 12.

Больница частично разрушена. Из-за этого раненых и тех, кто находился на лечении в ЦРБ, направляют в частные клинки города. Ответственность за взрыв на себя взяла радикальная группировка "Талибан", запрещенная в России и многих странах мира.

Ранее сайт kp.ru писал, что в 2011 году террористы также взорвали припаркованный у больницы города Логар в Афганистане автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU