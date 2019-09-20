В Госдуме прокомментировали заявление Киева о деградации санкций против России

СЕГОДНЯ 18:17 2019-09-20T18:17:15+03:00

В России оценили заявление главы украинского МИД о деградации санкций против нашей страны Фото: REUTERS

По мнению депутата Руслана Бальбека, в ближайшее время действующий режим будет сохранен

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В Госдуме прокомментировали заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко. Дипломат заявил, что европейские санкции против России «начинают идеологически разваливаться» и деградировать.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек уверен, что в ближайшее время режим рестрикций не будет изменён. Существующие меры позволяют Европе сохранить равновесие и не доводить до «точки кипения» отношения с Россией и Вашингтоном.

- Думаю, что не будет ни пересмотра санкций со стороны Евросоюза, ни их усиления, потому что это равновесие позволяет лидерам ЕС не склоняться в конфликт с Москвой или Вашингтоном,— прокомментировал Бальбек RT.

Ранее Пристайко заявил, что идеологически санкции в отношении России начинают разваливаться и деградировать.

Дипломат напомнил, что санкционный режим - это целостный механизм, и если кто-то из лидеров начинает обмениваться визитами с властями РФ, то это сказывается на нем.

"Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций - все это провалы, распад, отпадение кусочков большого санкционного механизма".

В Совфеде отметили, что данное заявление не имеет ничего общего с реальностью и Россия движется в направлении, которое соответствует внутренней и внешней политике страны.

ИСТОЧНИК KP.RU