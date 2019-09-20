Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армейское питание

СЕГОДНЯ 18:36 2019-09-20T18:56:48+03:00

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В оренбургской степи проходят военные учения «Центр-2019», в которых принимаю участие более 120 военнослужащие из восьми стран. Полигон в пятницу 20 сентября посетили президент России Владимир Путин и киргизский президент Сооронбай Жээнбеков. Главы двух стран осмотрели выставку вооружений, развернувшуюся прямо в поле, а также оценили, чем кормят военнослужащих. Полевой повар угостил гостей хлебом, испеченным на передвижной пекарне.

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов решил пошутить на тему армейского питания и рассказал анекдот о «худющем начпроде», из-за которого и солдатам есть нечего.

Владимир Путин и сам часто рассказывает "поучительные" анекдоты. Сайт kp.ru писал, что в 2011 года президент пошутил про чекистов. А во время заседания в рамках российской энергонедели Путин вспомнил анекдот про израильского военного.

ИСТОЧНИК KP.RU