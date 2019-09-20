2019-09-20T18:52:56+03:00
Политика

«Можем, но не торопимся»: Трамп заявил, что США способны нанести удар по 15 объектам Ирана

Пентагон 20 сентября подготовил президенту несколько вариантов ответа на атаку в Саудовской Аравии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп сообщил о списке объектов для возможной атакиТрамп сообщил о списке объектов для возможной атакиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дональд Трамп сообщил, что США могут нанести удар по Ирану. В списке, который подготовил Пентагон президенту – 15 объектов. При этом глава американский лидер добавил, что США не торопятся наносить удары. Это один из вариантов ответа на атаку в Саудовской Аравии.

Агентство Associated Press сообщает, что Трамп предупрежден о возможности начала войны с Ираном в случае, если страна, которую американцы сейчас называют «агрессором», перейдет к наступлению.

Напомним, причиной таких заявлений со стороны США стало нападение на крупнейший в мире НПЗ. В Белом доме уверены, что поджог устроили не йеменские повстанцы, а Иран.

В МИД Ирана отрицают свою причастность к атакам и заявляют, что обвинения - ни что иное, как попытка США надавить на страну.

От угроз Америка тем временем перешла к решительным действиям - по поручению президента Трампа США вводит санкции против национального банка Ирана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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