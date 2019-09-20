2019-09-20T18:57:48+03:00
Происшествия

Мужчину, грозившегося взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца

В качестве альтернативы, за нарушителя могут внести залог
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: Полиция КиеваФото: Полиция Киева
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Мужчину, грозившегося взорваться мост через Днепр, арестовали на два месяца. Такое решение вынес Днепровский районный суд.

В качестве альтернативы наказанию, за Алексея Белько могут внести залог размером 288 тысяч 150 гривен (около 755 тысяч рублей).

Если за Белько все же внесут залог, то он будет должен какое-то время носить электронный браслет, пройти курс лечения от наркозависимости и найти работу.

Напомним, происшествие произошло 18 сентября. Около 16:00 Алексей Белько сам позвонил в полицию и назвал ряд объектов, в которых якобы заложена бомба. Он передал, что будет находиться на мосту через Днепр.

Когда к месту подъехали правоохранители, они увидели стоявшую на проезжей части белую машину, а рядом с ней человека с оружием. Белько несколько раз выстрелил в воздух. К счастью, никто из представителей спецслужб и гражданского населения не пострадал. Около 19:30 полицейским удалось задержать злоумышленника. При обыске машины, у него также было обнаружено охотничье ружье.

В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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