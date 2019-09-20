В США задержаны два участника штурма «Зоны 51»
Минимум два человека были задержаны в ходе штурма «Зоны 51». В штате Невада в эти минуты проходит акция, которую запустили с помощью фейсбук. Несколько месяцев назад неизвестный создал группу в соцсети и пригласил всех желающих проверить, действительно ли на территории секретной военной базы «прячут инопланетян».
Такое внимание к «Зоне 51» появилось у американцев не столько из-за фильмов, где базу показывают чуть ли не самым загадочным военным объектом мира, сколько из-за появившейся в этом году информации, что американский летательный аппарат столкнулся с НЛО. Тут еще и воздушные силы США признали – попавшие в сети несколько лет назад ролики с неопознанным объектом – не фейк.
По оценкам шерифа округа на фестивальные площадки вблизи военного объекта собрались окло 1500 человек. Как сообщает The Associated Press, двоих участников акции задержали.
- Наш фотограф сказал, что по слухам женщина начала нырять под воротами, а мужчина поблизости справлял нужду. Но двое участников арестованы, - сообщает издание.
Штурм зоны 51 в Неваде. Видеотрансляция.
ИСТОЧНИК KP.RU