2019-09-20T19:51:53+03:00
В мире

В США задержаны два участника штурма «Зоны 51»

The Associated Press сообщает, что одна из участниц акции попыталась «нырнуть» под ворота охраняемого объекта
Юлия САЛЬНИКОВА
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Штурм зоны проходит в штате НевадаШтурм зоны проходит в штате НевадаФото: REUTERS
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Минимум два человека были задержаны в ходе штурма «Зоны 51». В штате Невада в эти минуты проходит акция, которую запустили с помощью фейсбук. Несколько месяцев назад неизвестный создал группу в соцсети и пригласил всех желающих проверить, действительно ли на территории секретной военной базы «прячут инопланетян».

Такое внимание к «Зоне 51» появилось у американцев не столько из-за фильмов, где базу показывают чуть ли не самым загадочным военным объектом мира, сколько из-за появившейся в этом году информации, что американский летательный аппарат столкнулся с НЛО. Тут еще и воздушные силы США признали – попавшие в сети несколько лет назад ролики с неопознанным объектом – не фейк.

По оценкам шерифа округа на фестивальные площадки вблизи военного объекта собрались окло 1500 человек. Как сообщает The Associated Press, двоих участников акции задержали.

- Наш фотограф сказал, что по слухам женщина начала нырять под воротами, а мужчина поблизости справлял нужду. Но двое участников арестованы, - сообщает издание.

Штурм зоны 51 в Неваде. Видеотрансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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