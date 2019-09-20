2019-09-20T20:28:21+03:00
Политика

Лидер «Хезболлах» завил, что Иран уничтожит в случае в войны Саудовскую Аравию

По мнению Хасана Насрулла Дональд Трамп угрожает Ирану, потому что «выпрашивает» встречу с президентом Роухани
Юлия САЛЬНИКОВА
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Заявление сделано после атак на НПЗ Саудовской АравииЗаявление сделано после атак на НПЗ Саудовской АравииФото: REUTERS
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Лидер ливанского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла сообщил, что в случае войны Иран может уничтожить Саудовскую Аравию. Свое заявление он аргументировал тем, что Иран «един», а потому сильнее всяких угроз. По мнению Насрулла вмешательство в ситуацию с Саудовской Аравией США объясняется простым желанием Трампа встретиться с президентом Ирана Роуханим.

- Угрозы Трампа провальные, - приводит слова Хасана Насрулла РИА Новости. – Он выпрашивает встречу с президентом Ирана.

Он посоветовал Саудовской Аравии и ОАЭ не делать « ставку на войну против Ирана, потому что она их уничтожит.

- Вы уже начали платить цену войны против Йемена,- добавил лидер «Хесболлах».

Напомним, 14 сентября сразу несколько нефтяных объектов в Саудовской Аравии подверглись атакам со стороны йеменских повстанцев – хуситов. США готовит доказательства для ООН, что нападение устроили на самом деле иранцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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