Трамп назвал Китай «своего рода угрозой» для всего мира

СЕГОДНЯ 20:48 2019-09-20T20:49:39+03:00

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Дональд Трамп считает Китай «своего рода угрозой» для всего мира из-за темпов наращивания военных мощностей. Об этом американский президент сообщил 20 сентября, отвечая на вопросы журналистов перед переговорами с премьер-министром Австралии. При этом Трамп добавил, что вооруженные силы Китая развивают «на американские деньги». Глава Белого дома имел ввиду товарооборот с Китаем, экономические сделки приносят по заявлению Трампа Вашингтону дефицит в размере 500 миллиардов долларов в год.

- Предшествовавшие мне президенты [США] позволяли Китаю забирать $500 млрд в год и даже в действительности больше. Они позволяли Китаю красть нашу интеллектуальную собственность, нарушать права на нее. Я так действовать не буду, - приводит слова Трампа «ТАСС».

После президент СШа смягчился и добавил, что Америка и Китай близки к заключению новой торговой сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU