2019-09-20T21:29:10+03:00
Политика

Эксперт оценил перспективы ударов США по 15 объектам в Иране

Если такое произойдет, то это станет «политическим харакири» Трампа
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести массированный удар по ИрануДональд Трамп заявил, что США готовы нанести массированный удар по ИрануФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал слова Дональда Трампа о возможном ударе по Ирану. Глава США заявил, что его страна готова ударит по 15 крупным объектам, но он не хочет отдавать соответствующий приказ.

Блохин уверен, что такое развитие ситуации маловероятно, так как акт агрессии накануне выборов станет «политическим харакири» для Дональда Трампа.

К тому же, Иран может ответить на агрессию и подвергнуть опасности их союзников, например Израиль или Саудовскую Аравию.

- Традиционно сложилось, что американцы выступают гарантом безопасности для своих союзников. Если они не смогут ее обеспечить, то это нанесет удар по их имиджу, - комментирует аналитик RT.

Скорее сего, США используют в отношении Ирана алгоритм, который применялся в Венесуэле и Северной Корее. Конечная цель – заставить противника сесть за стол переговоров.

- Риторика воинственная, но Трамп войны не хочет, — заключил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Права и обязанности владельцев гироскутеров закрепят в ПДД
ARD: Россию подозревают во вмешательстве в результаты московской антидопинговой лаборатории
Спортивный юрист: обжаловать решение по Кокорину в РФС бессмысленно
У берегов Мексики шторм «Лорена» усилился до урагана
В администрации президента США подтвердили дату встречи Зеленского с Трампом
Украинские оппозиционеры собирают подписи за снятие неприкосновенности с президента
Госсекретарь США об атаках на НПЗ Саудовской Аравии: «Все улики указывают на Иран»
Трамп назвал Китай «своего рода угрозой» для всего мира
Лидер «Хезболлах» завил, что Иран уничтожит в случае в войны Саудовскую Аравию
Киев предложил России тариф на транзит газа через Украину от 2,56 $ до 3,21 $
В США задержаны два участника штурма «Зоны 51»
Умер актер Игорь Шибанов, игравший в «Брате» и «Улицах разбитых фонарей»
Минюст опроверг информацию об отмене некоторых профессиональных праздников
Мужчину, грозившегося взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца
«Можем, но не торопимся»: Трамп заявил, что США способны нанести удар по 15 объектам Ирана
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков вступился за Кокорина, которому отказали в регистрации
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армейское питание