Эксперт оценил перспективы ударов США по 15 объектам в Иране

СЕГОДНЯ 21:29 2019-09-20T21:29:10+03:00

Если такое произойдет, то это станет «политическим харакири» Трампа

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Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал слова Дональда Трампа о возможном ударе по Ирану. Глава США заявил, что его страна готова ударит по 15 крупным объектам, но он не хочет отдавать соответствующий приказ.

Блохин уверен, что такое развитие ситуации маловероятно, так как акт агрессии накануне выборов станет «политическим харакири» для Дональда Трампа.

К тому же, Иран может ответить на агрессию и подвергнуть опасности их союзников, например Израиль или Саудовскую Аравию.

- Традиционно сложилось, что американцы выступают гарантом безопасности для своих союзников. Если они не смогут ее обеспечить, то это нанесет удар по их имиджу, - комментирует аналитик RT.

Скорее сего, США используют в отношении Ирана алгоритм, который применялся в Венесуэле и Северной Корее. Конечная цель – заставить противника сесть за стол переговоров.

- Риторика воинственная, но Трамп войны не хочет, — заключил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU