2019-09-20T21:43:37+03:00
В мире

У берегов Мексики шторм «Лорена» усилился до урагана

Национальная комиссия по водным ресурсам предупредила жителей о сильных дождях
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ураган в начале сентября пришел в США - погибли десятки людейУраган в начале сентября пришел в США - погибли десятки людейФото: REUTERS
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К берегам Мексики подходит тропический шторм «Лорена». Ранее метеорологи предупреждали, что он представляет опасность для западных районов страны. В пятницу 20 сентября национальная комиссия по водным ресурсам сообщила, что шторм усилился до урагана – порывы ветра достигают 33,3 м/с.

Из-за «Лорены» объявлено штормовое предупреждение в южных штатах. Жителей предупреждают не только о сильном ветре, но и об обильных осадках. Ураган стремительно приближается к штату Нижняя Калифорния Южная, метеорологи сообщают, что «Лорена» в 95 километрах от берега.

Ранее со стихией пришлось встретиться США. Сразу несколько штатов серьезно пострадали от урагана "Дориан", который достиг пятого класса опасности. Стихия унесла жизни десятков американцев. Первой жертвой урагана стал семилетний ребенок. Помощь требовалась как людям, так и животным. Жительница Багамских островов приютила в своем доме около сотни бездомных собак, чтобы они не погибли на улице от урагана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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