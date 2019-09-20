ARD: Россию подозревают во вмешательстве в результаты московской антидопинговой лаборатории

СЕГОДНЯ 21:57 2019-09-20T22:05:41+03:00

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Россию подозревают в изменении данных результатов московской антидопинговой лаборатории. Об этом 20 сентября сообщает немецкое издание ARD. Ранее бывший специальный исследователь Всемирного антидопингового агентства WADA Ричард МакЛарен дал оценку данных московской контрольной лаборатории. По его мнению, проверка может выявить сотни случаев допингов.

Материалы направили в WADA. Журналисты сообщают, что пробы московского агентства были главным критерием восстановления в правах Российского антидопингового агентства. Сейчас РУСАДА снова грозит отстранение.

Ранее сайт kp.ru писал, что российское антидопинговое агентство лишилось статуса в ноябре 2015 года из-за несоответствия кодексу. Дальше последовало лишение спортсменов медалей и даже дисквалификация целой Паралимпийский комитет. На то, чтобы доказать свою правоту потребовалось три года.

ИСТОЧНИК KP.RU