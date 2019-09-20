2019-09-20T22:03:25+03:00
Общество

Права и обязанности владельцев гироскутеров закрепят в ПДД

Депутаты настаивают, что нужно регламентировать правила движения для электроскутеров, моноколес и других подобных средств передвижения
Елена АКИМОВА
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Владельцев легкого электротранспорта обяжут соблюдать правила дорожного движенияВладельцев легкого электротранспорта обяжут соблюдать правила дорожного движенияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутаты Госдумы уверены, что пришло время внести поправки в Правила дорожного движения и прописать права и обязанности владельцев гироскутеров, электросамокатов и других футуристичных средств передвижения. Тем более, что в ближайшие годы их число будет только расти.

Соответствующее письмо уже направлено главе Минтранса Евгению Дитриху и главе ГИБДД Михаилу Черникову. Минтранс РФ уже подготовил проект поправок в Правила, согласно которым изменится терминология, а у новых участников дорожного движения появятся обязанности.

В действующей градации пользователи данных транспортных средств все еще приравниваются к пешеходам, хотя и могут развивать внушительную скорость движения.

Директор Института транспортного планирования Михаил Якимов скептически относится к данной инициативе и отмечает, что в последние годы ПДД меняются слишком часто. Воители просто не успевают запоминать обновленные редакции.

По его мнению, куда эффективнее будет реформа, которая разделит функции федеральной полиции и сформирует региональные или муниципальные надзорные органы, контролирующие данные транспортные средства.

- Проблема использования легкого электротранспорта в России пока не назрела в отличие от проблем велосипедистов. Основная статистика ДТП у нас с велосипедами и автомобилями. В ПДД прописано, как и где должен передвигаться велосипедист, но многие просто едут по тротуару, а не по проезжей части, как это положено, - комментирует ФАН Якимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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