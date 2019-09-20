Вероника Скворцова объяснила почему стоит доверять вакцинам от гриппа

СЕГОДНЯ 22:16 2019-09-20T22:16:13+03:00

Министр здравоохранения РФ отметила, что благодаря вакцинации заболеваемость упала в России в 8 раз

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Министр здравоохранения Вероника Скворцова объяснила, почему стоит доверять вакцине от гриппа и делать сезонные прививки. По словам главного врача страны, благодаря вакцинации заболеваемость гриппом в России снизилась в восемь раз. А осложнения стали выявлять в 20 раз реже.

- Нужно доверять вакцинации. ВОЗ за полгода до очередного сезона гриппа определяет прогнозным методом те штаммы, которые должны быть учтены. Обычно это три штамма: два штамма гриппа группы А — H1N1, близкий по своей структуре к свиному гриппу 2009 года, H3N2 и в этом году штамм типа «Канзас». Сегодня они сегодня учтены в вакцинальном штамме гриппа, - комментирует ФАН глава Минздрава.

В свою очередь специалисты Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы отмечают, что жители столицы продолжают спорить в сети о прививках.

Они изучили более 20 тысяч сообщений в Интернете и пришли к выводу, что чаще всего поднимаются вопросы о порядке вакцинации, негативных последствиях и безопасности прививок.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начали применять новую вакцину от гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU