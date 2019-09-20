2019-09-20T22:43:30+03:00
Политика

Представитель Белого Дома оговорился и сказал, что Украина оккупирует часть России

В США не признают итоги референдума в Крыму
Юлия САЛЬНИКОВА
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Представитель Белого дома вынужден был оправдываться за свои словаПредставитель Белого дома вынужден был оправдываться за свои словаФото: REUTERS
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Представитель Белого дома вынужден был объясниться с журналистами после оговорки об оккупации территорий. Как сообщают РИА Новости, сотрудник администрации президента США давал комментарий по минским соглашениям. Напомним, американские власти не признают итоги референдумы в Крыму и считают республику территорией Украины. Однако, 20 сентября сотрудник Белого дома сообщил об обратном:

- Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны… включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей, - приводят слова чиновника РИА Новости.

Кто именно автор высказывания, журналисты не уточняют. После того, как сотрудник Белого дома понял, что сказал не то, что планировал, он решил объясниться. Напомнил, что Россия – участник минских соглашения и потому должна придерживаться договоренностей. Этот вопрос 25 сентября в Нью-Йорке обсудят Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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