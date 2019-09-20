РУСАДА об обвинениях в махинациях в московской антидопинговой лаборатории: Выводы по проверке базы WADA еще не сделаны

СЕГОДНЯ 23:03 2019-09-20T23:05:39+03:00

Комитет по расследованию еще не подал рапорт о завершении проверки лаборатории Фото: REUTERS

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В Российском антидопинговом агентстве не получали рапорта от отдела расследований комитета по соответствию WADA. Напомним, после того, как в 2015 года РУСАДА признали не соответствующим кодексу, агентство лишили статуса. Потребовалось несколько лет, чтобы добиться отмены этого решения.

- Год назад РУСАДА было восстановлено в правах с последующим выполнением двух критичных условий: до 31 декабря отдать базу данных московской лаборатории, а до 30 июня - допинг-пробы. Все это было выполнено, - прокомментировала ситуацию журналистам «ТАСС» замдиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

База данных московской лаборатории передана криминалистам для изучения, однако результатов пока нет. Откуда у немецкой телерадиокомпании появилась информация раньше, чем у причастных к расследованию сторон, и насколько достоверны сведения ARD, не известно. 20 сентября журналисты заявили, что Россия подозревается во вмешательствах в данные московской антидопинговой лаборатории.

- Официального рапорта от отдела расследований в комитет по соответствию WADA еще не поступало, поэтому на ближайшем исполкоме в Токио никаких рекомендаций о статусе РУСАДА от комитета заслушано не будет, - добавила Пахноцкая.

ИСТОЧНИК KP.RU