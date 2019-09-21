Глава украинского МИД заявил об активном продвижении переговоров с Россией по обмену удерживаемых лиц
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил об активном продвижении переговоров с Россией по поводу следующего обмена удерживаемыми лицами.
- Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости, - заявил Пристайко.
Как сообщает «Общественное ТВ», он подчеркнул, что переговоры имеют деликатный характер, по этой причине иностранные партнеры Украины не принимают в них участие.
- Более того, партнеры и не хотят участвовать в этих деликатных переговорах. Вы видите, насколько непростые решения были приняты и насколько дорогой иногда является цена за такие решения, - сказал Пристайко, имея ввиду выдачу России жителя ДНР Владимира Цемаха.
Напомним, как писал сайт kp.ru, страны в начале сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Самолеты из Москвы и Киева одновременно приземлились в соседних странах.
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ИСТОЧНИК KP.RU