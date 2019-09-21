2019-09-21T03:34:57+03:00
Политика

Глава украинского МИД заявил об активном продвижении переговоров с Россией по обмену удерживаемых лиц

Он пообещал, что скоро у жителей незалежной появятся новые основания для радости
Мария ИГНАТЬЕВА
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Глава украинского МИД заявил об активном продвижении переговоров с Россией по обмену удерживаемых лицГлава украинского МИД заявил об активном продвижении переговоров с Россией по обмену удерживаемых лицФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил об активном продвижении переговоров с Россией по поводу следующего обмена удерживаемыми лицами.

- Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости, - заявил Пристайко.

Как сообщает «Общественное ТВ», он подчеркнул, что переговоры имеют деликатный характер, по этой причине иностранные партнеры Украины не принимают в них участие.

- Более того, партнеры и не хотят участвовать в этих деликатных переговорах. Вы видите, насколько непростые решения были приняты и насколько дорогой иногда является цена за такие решения, - сказал Пристайко, имея ввиду выдачу России жителя ДНР Владимира Цемаха.

Напомним, как писал сайт kp.ru, страны в начале сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Самолеты из Москвы и Киева одновременно приземлились в соседних странах.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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