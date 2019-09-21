В США почти половина штатов подали в суд на администрацию Трампа

СЕГОДНЯ 01:48 2019-09-21T01:48:14+03:00

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В США 23 штата подали в суд на администрацию президента страны Дональда Трампа. Причиной этому послужило решение Белого дома лишить Калифорнию права самостоятельно устанавливать стандарты парниковых выбросов и выхлопов автомобилей.

- Калифорния подает в суд на администрацию Трампа, которая отозвала наши возможности ограничивать загрязнение воздуха автомобилями и устанавливать собственные стандарты выхлопов автомобилей. Последние действия Трампа вредят качеству нашего воздуха, вредят нашему здоровью и экономике. Увидимся с ним в суде, - написал в своем аккаунте в Twitter губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

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ИСТОЧНИК KP.RU