2019-09-21T02:35:12+03:00
Политика

Трамп одобрил развертывание дополнительных воинских контингентов на Ближнем Востоке

Отправка военнослужащих связана с предполагаемой атакой Ирана на Саудовскую Аравию
Мария ИГНАТЬЕВА
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Трамп одобрил отправку военных на Ближний ВостокТрамп одобрил отправку военных на Ближний ВостокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп согласовал дополнительную отправку американских военных на Ближний Восток в связи с предполагаемой атакой Ирана на Саудовскую Аравию. Сообщается, что число солдат будет умеренным, и измеряется не в тысячах.

- Президент одобрил развертывание сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне. США не стремятся к войне с Ираном, но имеют большое количество военных вариантов действий, - отметил американский министр обороны Марк Эспер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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