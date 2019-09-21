2019-09-21T03:26:26+03:00
Экономика

США заявили, что переговоры что торговые переговоры Вашингтона и Пекина прошли конструктивно

Стороны обсудили улучшения отношений между Китаем и Штатов в сфере торговли
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Торговые переговоры США и Китая, по словам американского представителя на встрече Роберта Лайтхайзера, прошли конструктивно. Они прошли в Вашингтоне 19-20 сентября. В октябре штаты ожидают приезда делегации из Китая на министерском уровне, чтобы продолжить урегулирование двусторонних споров

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24