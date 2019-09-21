США заявили, что переговоры что торговые переговоры Вашингтона и Пекина прошли конструктивно
Стороны обсудили улучшения отношений между Китаем и Штатов в сфере торговли
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Торговые переговоры США и Китая, по словам американского представителя на встрече Роберта Лайтхайзера, прошли конструктивно. Они прошли в Вашингтоне 19-20 сентября. В октябре штаты ожидают приезда делегации из Китая на министерском уровне, чтобы продолжить урегулирование двусторонних споров
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ИСТОЧНИК KP.RU