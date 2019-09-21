2019-09-21T07:15:37+03:00
Общество

Больше двух тысяч человек прибыли на «штурм» военной базы «Зона 51» в США

Собравшиеся периодически выкрикивают «Пришельцы! Пришельцы!»
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Больше двух тысяч человек прибыли на «штурм» военной базы «Зона 51» в СШАБольше двух тысяч человек прибыли на «штурм» военной базы «Зона 51» в СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В США больше двух тысяч человек прибыли на «штурм» секретной военной базы «Зона 51» в штате Невада и на проводимые рядом тематические акции. Собравшиеся периодически толпой скандируют «Пришельцы! Пришельцы!». Причем одни собравшиеся пришли с шапочкой из фольги на голове, а другие в костюмах инопланетян.

Смысл «штурма» заключается в том, что, если масса желающие направятся в «Зону 51» вместе, американские военные не смогут ликвидировать их всех. Организаторы полагают, что при таком раскладе каждый сможет увидеть инопланетян. Конспирологи уверены, что останки некоторых пришельцев существуют и хранятся на секретной базе.

Изначально мероприятие планировалось как шутка. Организаторы даже завели страничку акции в социальной сети, но ближе к дате проведения удалили ее.

Напомним, «Зона 51» - это территория площадью пять тысяч квадратных миль, которая действует уже более 60 лет и официально является частью испытательного полигона в Неваде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Меланья Трамп не смогла перерезать ленточку на открытии монумента Вашингтону
Погода в Москве на 21 сентября 2019 года: в столице ожидают небольшой дождь и +9 градусов
В результате шторма «Имельда» в Техасе погибли четыре человека
Глава украинского МИД отрицает, что Трамп давил на Зеленского во время телефонного разговора
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Игрушечный единорог станет индикатором невесомости нового экипажа МКС
Глава украинского МИД заявил об активном продвижении переговоров с Россией по обмену удерживаемых лиц
США заявили, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина прошли конструктивно
Трамп одобрил развертывание дополнительных воинских контингентов на Ближнем Востоке
В США почти половина штатов подали в суд на администрацию Трампа
Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке: площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров
В Госдуме дали совет, когда выгоднее всего идти в отпуск
В Гватемале около 20 заключенных устроили побег после бунта
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает свой пост
Власти Украины планируют конфисковать купленные россиянами земли
РУСАДА об обвинениях в махинациях в московской антидопинговой лаборатории: Выводы по проверке базы WADA еще не сделаны