СЕГОДНЯ 06:31 2019-09-21T07:15:37+03:00

Больше двух тысяч человек прибыли на «штурм» военной базы «Зона 51» в США Фото: REUTERS

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В США больше двух тысяч человек прибыли на «штурм» секретной военной базы «Зона 51» в штате Невада и на проводимые рядом тематические акции. Собравшиеся периодически толпой скандируют «Пришельцы! Пришельцы!». Причем одни собравшиеся пришли с шапочкой из фольги на голове, а другие в костюмах инопланетян.

Смысл «штурма» заключается в том, что, если масса желающие направятся в «Зону 51» вместе, американские военные не смогут ликвидировать их всех. Организаторы полагают, что при таком раскладе каждый сможет увидеть инопланетян. Конспирологи уверены, что останки некоторых пришельцев существуют и хранятся на секретной базе.

Изначально мероприятие планировалось как шутка. Организаторы даже завели страничку акции в социальной сети, но ближе к дате проведения удалили ее.

Напомним, «Зона 51» - это территория площадью пять тысяч квадратных миль, которая действует уже более 60 лет и официально является частью испытательного полигона в Неваде.

ИСТОЧНИК KP.RU