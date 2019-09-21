СЕГОДНЯ 06:47 2019-09-21T07:20:28+03:00

В результате шторма «Имельда» в Техасе погибли четыре человека Фото: REUTERS

Двое жертв стихии были найдены в своих машинах

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В американском штате Техас в результате шторма «Имельда» погибли четыре человека. Стихия вызвала наводнение и проливные дожди. Сообщается, что люди были найдены в собственных машинах.

Власти региона эвакуировали из-за шторма как минимум 1,7 тысяч местных жителей. Губернатор Техаса Грег Эбботт накануне ввел режим чрезвычайной ситуации на территории 13 округов штата. В аэропорту Хьюстона из-за непогоды отменили почти тысячу рейсов.

Телекомпания ABC передает, что в результате наводнения наземный транспорт и автомобили стоят, погруженные в воду на глубину более одного метра.

Сайт kp.ru писал ранее, что одной из жертв стал мужчина, который погиб, пытаясь спасти свою лошадь. Мужчину ударило током, и он утонул.

ИСТОЧНИК KP.RU