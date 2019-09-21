2019-09-21T07:19:14+03:00
В мире

Меланья Трамп не смогла перерезать ленточку на открытии монумента Вашингтону

Первой леди дали слишком большие ножницы
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Меланья Трамп приняла участие в церемонии открытия монументаМеланья Трамп приняла участие в церемонии открытия монументаФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Первая леди США попала в неловкую ситуацию на открытии 20 сентября монумент Вашингтону. По задумке организаторов церемонии Маланья и Дональд Трамп должны были перерезать ленту. Однако, они не учли, что у первой леди могут возникнуть проблемы из-за слишком больших ножниц. Меланья пыталась порезать ткань, но ножницы будто зажевали ленту. После тщетных попыток, она передала свои обязанности стоящему рядом мужчине.

Журналисты сняли этот эпизод на видео. Первая леди, попавшая в неловкую ситуацию, однако, не подала вида. Она продолжила улыбаться гостям церемонии, а потом переключила внимание на стоящих рядом детей. В торжественном открытии монумента принимали участие ученики американских школ.

Пристальное внимание к первой леди США со стороны журналистов не раз заставляло Меланью Трамп краснеть. Так, представители СМИ разглядели, что супруга президента США пришла на военный парад без белья, и сравнили ее костюм для поездки в Африку с одеждой рабовладельца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Британский рэпер извинился за выходку с «отрубленной головой» Бориса Джонсона
Депутат Верховной Рады Украины уснул на заседании и стал объектом для шуток в соцсетях
Погода в Москве на 21 сентября 2019 года: в столице ожидают небольшой дождь и +9 градусов
В результате шторма «Имельда» в Техасе погибли четыре человека
Больше двух тысяч человек прибыли на «штурм» военной базы «Зона 51» в США
Глава украинского МИД отрицает, что Трамп давил на Зеленского во время телефонного разговора
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Игрушечный единорог станет индикатором невесомости нового экипажа МКС
Глава украинского МИД заявил об активном продвижении переговоров с Россией по обмену удерживаемых лиц
США заявили, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина прошли конструктивно
Трамп одобрил развертывание дополнительных воинских контингентов на Ближнем Востоке
В США почти половина штатов подали в суд на администрацию Трампа
Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке: площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров
В Госдуме дали совет, когда выгоднее всего идти в отпуск
В Гватемале около 20 заключенных устроили побег после бунта
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает свой пост
Власти Украины планируют конфисковать купленные россиянами земли
РУСАДА об обвинениях в махинациях в московской антидопинговой лаборатории: Выводы по проверке базы WADA еще не сделаны