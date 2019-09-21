Меланья Трамп не смогла перерезать ленточку на открытии монумента Вашингтону

СЕГОДНЯ 07:14 2019-09-21T07:19:14+03:00

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Первая леди США попала в неловкую ситуацию на открытии 20 сентября монумент Вашингтону. По задумке организаторов церемонии Маланья и Дональд Трамп должны были перерезать ленту. Однако, они не учли, что у первой леди могут возникнуть проблемы из-за слишком больших ножниц. Меланья пыталась порезать ткань, но ножницы будто зажевали ленту. После тщетных попыток, она передала свои обязанности стоящему рядом мужчине.

Журналисты сняли этот эпизод на видео. Первая леди, попавшая в неловкую ситуацию, однако, не подала вида. Она продолжила улыбаться гостям церемонии, а потом переключила внимание на стоящих рядом детей. В торжественном открытии монумента принимали участие ученики американских школ.

Пристальное внимание к первой леди США со стороны журналистов не раз заставляло Меланью Трамп краснеть. Так, представители СМИ разглядели, что супруга президента США пришла на военный парад без белья, и сравнили ее костюм для поездки в Африку с одеждой рабовладельца.

ИСТОЧНИК KP.RU