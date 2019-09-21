2019-09-21T07:35:56+03:00
В мире

Депутат Верховной Рады Украины уснул на заседании и стал объектом для шуток в соцсетях

Фотографию спящего Жана Беленюка сделал украинский журналист
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Депутат спит - заседание идет Фото: Фейсбук Александра ГончароваДепутат спит - заседание идет Фото: Фейсбук Александра Гончарова
Изменить размер текста:

Украинский депутат от партии «Слуга народа» Жан Беленюк уснул во время заседания Верховной Рады. Беленюк – известный спортсмен, он является олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе. Но победить сон, когда с трибуны об очень важных государственных делах говорят его коллеги-парламентарии, Беленюк не смог.

На кадрах, сделанных журналистом Александром Гончаровым , видно, что депутат от партии «Слуга народа» несколько раз просыпается, чтобы хоть на несколько секунд, но прислушаться к говорящему с трибуны. Однако, сон берет свое и спортсмен снова укладывается на сложенные на стол руки, чтобы восстановить силы, пусть и в рабочее время.

- Что тебе снится, Жан Беленюк? – оставил комментарий в фейсбуке автор видео и фото Александр Гончаров.

Снимки спящего депутата повеселили пользователей соцсети.

- Спортсмены знают, что дневной сон полезен для здоровья! – писали комментарии к посту журналиста.

- Вот такие депутаты и нужны В.Зеленскому. Спит, значит - не мешает. А как проснется - проголосует по разнарядке.

- Депутат спит - зарплата все равно выплачивается.

- Турбо-режим сна.

В фейсбуке предположили, что Беленюк просто отсыпается после чемпионата мира в Нур-Султане, где спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 8 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Меланья Трамп не смогла перерезать ленточку на открытии монумента Вашингтону
Погода в Москве на 21 сентября 2019 года: в столице ожидают небольшой дождь и +9 градусов
В результате шторма «Имельда» в Техасе погибли четыре человека
Больше двух тысяч человек прибыли на «штурм» военной базы «Зона 51» в США
Глава украинского МИД отрицает, что Трамп давил на Зеленского во время телефонного разговора
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Игрушечный единорог станет индикатором невесомости нового экипажа МКС
Глава украинского МИД заявил об активном продвижении переговоров с Россией по обмену удерживаемых лиц
США заявили, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина прошли конструктивно
Трамп одобрил развертывание дополнительных воинских контингентов на Ближнем Востоке
В США почти половина штатов подали в суд на администрацию Трампа
Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке: площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров
В Госдуме дали совет, когда выгоднее всего идти в отпуск
В Гватемале около 20 заключенных устроили побег после бунта
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает свой пост
Власти Украины планируют конфисковать купленные россиянами земли
РУСАДА об обвинениях в махинациях в московской антидопинговой лаборатории: Выводы по проверке базы WADA еще не сделаны