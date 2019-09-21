Депутат Верховной Рады Украины уснул на заседании и стал объектом для шуток в соцсетях
Украинский депутат от партии «Слуга народа» Жан Беленюк уснул во время заседания Верховной Рады. Беленюк – известный спортсмен, он является олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе. Но победить сон, когда с трибуны об очень важных государственных делах говорят его коллеги-парламентарии, Беленюк не смог.
На кадрах, сделанных журналистом Александром Гончаровым , видно, что депутат от партии «Слуга народа» несколько раз просыпается, чтобы хоть на несколько секунд, но прислушаться к говорящему с трибуны. Однако, сон берет свое и спортсмен снова укладывается на сложенные на стол руки, чтобы восстановить силы, пусть и в рабочее время.
- Что тебе снится, Жан Беленюк? – оставил комментарий в фейсбуке автор видео и фото Александр Гончаров.
Снимки спящего депутата повеселили пользователей соцсети.
- Спортсмены знают, что дневной сон полезен для здоровья! – писали комментарии к посту журналиста.
- Вот такие депутаты и нужны В.Зеленскому. Спит, значит - не мешает. А как проснется - проголосует по разнарядке.
- Депутат спит - зарплата все равно выплачивается.
- Турбо-режим сна.
В фейсбуке предположили, что Беленюк просто отсыпается после чемпионата мира в Нур-Султане, где спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 8 килограммов.
ИСТОЧНИК KP.RU