«Не улыбаются и ставят сумку в метро на колени»: Немецкий журналист сравнил быт россиян с европейцами

СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-21T08:38:30+03:00

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Немецкий журналист Доминик Калус рассказал об отличиях, которые заметил в жизни москвичей. Сравнивал с тем, как живут в Европе. Своими наблюдениями Калус поделился с порталом Ostexperte.de. Журналист не стал удивлять, говоря о том, что русские редко улыбаются и не любят говорить по-английски. Он вообще сомневается в хорошем знании иностранного языка – чтобы говорить с продавцами, таксистами, жалуется Калус, надо учить русский.

Поездку в московском метро он назвал самой тихой во всей Европе.

- Иностранцы в московском метро узнаваемы по оживленным разговорам, а местные жители сидят тихо-тихо. Еще одна особенность иностранцев: они не боятся положить свою сумку на поезд, в то время как русские всегда несут свой багаж на коленях, - рассказывает журналист.

Удивился немец тому, насколько русские любят искусство.

- Замерзнуть за полчаса стояния в очереди в музей на морозе для изобразительного искусства? Нормально для русских, - продолжает журналист.

Он признает, что в России правда много читают и уважают свою классику. В этом заслуга по его мнению системы образования – «за лето детям нужно прочитать по 15 книг».

Такого явления, как русский феминизм, считает немец, не существует. «Гендерные роли зацементированы» - женщины определяют себя как мать и красоту и не спешат платить сами за себя в кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU