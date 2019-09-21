Медики назвали первые признаки болезни Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера известна более ста лет, но врачи до сих пор не могут точно ответить на многие вопросы, в том числе, существую ли единые для всех пациентов симптомы начала заболевания. В Национальном институте старения США корреспондентам РИА Новости рассказали, что болезнь можно вычислить, причем не только когда уже появились проблемы с памятью.
- Для многих людей сигналом к началу ранней стадии болезни Альцгеймера является не связанные с памятью аспекты когнитивного сознания, например проблема подбора нужных слов, проблемы со зрением и ориентированием в пространстве, нарушения в способности рассуждать логически и принимать решения, - сообщили исследователи.
В группе риска в первую очередь возрастные пациенты, начиная с 65 лет вероятность заболеть удваивается, причем такой скачок заболеваемости происходит каждые пять лет с указанного возраста.
- Около трети всех людей, достигших 85 лет, могут иметь болезнь Альцгеймера, - сказано в исследовании.
В субботу 21 сентября отмечают Всемирный день болезни Альцгеймера.
ИСТОЧНИК KP.RU