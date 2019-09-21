2019-09-21T09:56:04+03:00
Политика

В МИД Ирана ответили на санкции США: «Американская политика потерпела поражение»

В пятницу 20 сентября США ввели санкции против национального банка Ирана
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Иране считают блокаду со стороны США "старыми санкциями в новом виде"В Иране считают блокаду со стороны США "старыми санкциями в новом виде"Фото: REUTERS
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В Иране считают, что санкционная политика США потерпела поражение. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Он прокомментировал решение американских властей наложит экономические ограничения на национальный банк Ирана. Напомним, таким образом в Белом доме планируют «наказать» Тегеран за нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии – в США уверены, что за атаками стоит именно Тегеран, несмотря на то, что официально ответственность за случившееся взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

- Американцам стоит признать, что санкционная политика – это политика, потерпевшая поражение. Чрезмерное ее использование и превращения доллара в оружие поставили под серьезный вопрос репутацию США и их экономики в международном сообществе, - приводит слова Мусави «РИА Новости».

В МИД Ирана отрицают вину в нападении на НПЗ. Экономическую блокаду страны со стороны США в министерстве иностранных дел Ирана считают «старыми санкциями в новом виде».

ИСТОЧНИК KP.RU

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