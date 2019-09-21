2019-09-21T10:40:30+03:00
В мире

В сауне у жительницы Финляндии обнаружили незаконно вывезенных из России волков

Животные находились в помещении без еды и воды
Юлия САЛЬНИКОВА
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Скрещивание волков и собак в России и Финляндии запрещеноСкрещивание волков и собак в России и Финляндии запрещеноФото: Николай ХИЖНЯК
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Полиция Финляндии расследует дело о незаконном ввозе в страну волков из России. Главный подозреваемый – женщина, которая предположительно занималась скрещиванием волков и собак, что запрещено законом Финляндии. В сауне, расположенной на принадлежащей ей земельном участке, обнаружили североевропейского волка, а также животных, которые являются помесью волка и собаки. Волков закрыли в помещении. Хозяйка не стала оставлять им пищу и воду.

- В момент проведения обыска было обнаружено 64 собаки, а также кошка, куры, голуби, миниатюрные свиньи и козы, которые содержались в антисанитарных условиях, без воды и пищи, - сообщает телерадиокомпания Yle.

Собственницу фермы задержали, по решению суда она помещена под арест. По версии следствия женщина ввозила животных из России в период с июля 2016 по январь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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