Скабеева ответила украинской журналистке на критику в адрес России
Ведущая передачи «60 минут» Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая нелицеприятно отозвалась о России, комментируя решение суда по газопроводу Opal. Представительница киевской прессы сообщила, что Россия «готова идти на любые условия», чтобы не сорвать контракты.
- И теперь уже вы клянчите у нас: пожалуйста, купите у нас газ, дайте нам транзит. А мы уже сейчас стоим и выжидаем. Мы ждем, пока ваш "труп" аккуратно проплывет мимо нас, - приводит слова Соколовской РИА Новости.
В эфире канала «Россия 1» Ольга Скабеева назвала слова украинской коллеги «идиотизмом».
- Главное, когда глумишься, не умереть от холода, - сказала российская журналистка.
Ранее сайт kp.ru писал, что «Газпром» призвали выполнить решение Европейского суда юстиции по OPAL - вдове сократить поставку газа по трубопроводу.
ИСТОЧНИК KP.RU