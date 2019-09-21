Скабеева ответила украинской журналистке на критику в адрес России

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-21T10:59:35+03:00

Янина Соколовская сказала, что после решения суда ЕС по газопроводу Opal Россия готова идти на все условия

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Ведущая передачи «60 минут» Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая нелицеприятно отозвалась о России, комментируя решение суда по газопроводу Opal. Представительница киевской прессы сообщила, что Россия «готова идти на любые условия», чтобы не сорвать контракты.

- И теперь уже вы клянчите у нас: пожалуйста, купите у нас газ, дайте нам транзит. А мы уже сейчас стоим и выжидаем. Мы ждем, пока ваш "труп" аккуратно проплывет мимо нас, - приводит слова Соколовской РИА Новости.

В эфире канала «Россия 1» Ольга Скабеева назвала слова украинской коллеги «идиотизмом».

- Главное, когда глумишься, не умереть от холода, - сказала российская журналистка.

Ранее сайт kp.ru писал, что «Газпром» призвали выполнить решение Европейского суда юстиции по OPAL - вдове сократить поставку газа по трубопроводу.

ИСТОЧНИК KP.RU