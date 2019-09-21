Политолог назвал отправку американских военных на Ближний Восток «битвой за мировую гегемонию»

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-21T12:40:38+03:00

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Политолог оценил решение Трампа по перебросу военных на Ближний Восток. Напомним, президент США после атак в Саудовской Аравии одобрил развертывание сил, основная часть военных, которые отправятся на Ближний Восток, специализируются на воздушной и противоракетной обороне. Так Америка хочет защитить Саудовскую Аравию от повторных атак со стороны Ирана – в Белом доме уверены, что нападение организовал Тегеран, а не йеменские повстанцы.

- На мой взгляд, американские силы в данном регионе не нужны. Им там совершенно нечего делать, и они давно превратились в источник повышенной опасности. Что же касается дополнительной отправки, понятно, что Соединённые Штаты должны каким-то образом реагировать на ситуацию с Саудовской Аравией, - сказал RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Политолог считает позицию США в ситуации с Саудовской Аравией «битвой за мировую гегемонию». Американцы готовы отправлять военных «повсюду, чтобы оказать давление», считает эксперт.

В Иране, кстати, отрицают свою причастность к атаке на НПЗ и тоже заявляют, что обвинения со стороны США- попытка надавить на власти страны.

ИСТОЧНИК KP.RU