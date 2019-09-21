2019-09-21T13:15:59+03:00
Общество

Росгвардия проводит проверку по факту суицида двух сотрудников

Сотрудники управления скончались в Ивановской и Вологодской областях
Юлия САЛЬНИКОВА
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Росгвардия проводит проверку по факту гибели сотрудниковРосгвардия проводит проверку по факту гибели сотрудниковФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Росгвардии проводят проверку по факту смерти двух сотрудников управления. Как пишет паблик «Омбудсмен полиции», случаи смерти зафиксированы в разных регионах страны – в Ивановской и Волгоградской областях. Два сотрудника якобы покончили с собой. Эту информацию проверяют в главном Управлении ведомства, подтвердил корреспондентам «ТАСС» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин:

- По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Якутии при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Росгвардии. Выстреливший в него мужчина покончил с собой. Обстоятельства произошедшего расследует Следственный комитет России. В Краснодарском крае в январе 2019 года произошло похожее преступление - в перестрелке погиб сотрудник управления, грабитель выстрелил росгвардейцу в голову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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