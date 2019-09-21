WADA о проверке московской антидопинговой лаборатории: Преждевременно обсуждать этот вопрос

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-21T13:47:43+03:00

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С подачи немецких журналистов Российское антидопинговое агентство вновь оказалось в центре скандала. Телеканал ARD сообщил о том, что в данные московской антидопинговой лаборатории могли вмешиваться посторонние. Эксперты телеканала даже заявляли о сотне фиктивных протоколов лаборатории. Однако в российском агентстве ничего про результаты проверки комиссии WADA не знают, поскольку в международной организации еще не закончили изучать документацию московской лаборатории.

Напомним, доступ к информации лаборатории РУСАДА предоставил в рамках дела о восстановлении статуса агентства. Не подтверждает появившуюся в СМИ информацию и официальный представитель WADA по связям с общественностью:

- Было бы преждевременно обсуждать этот вопрос до того, как комитет по соответствию WADA представит свой отчет нашему исполнительному комитету в понедельник. Итоги доклада будут обнародованы по завершении встречи, - приводит его слова РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU