2019-09-21T14:06:44+03:00
В мире

Девушка из Армении плачет вместо слез кристаллами

Врачи пытаются это вылечить
Юлия САЛЬНИКОВА
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Девушка просит врачей помочьДевушка просит врачей помочьФото: Кадр видео
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Каждое утро Сатеник Казарян из Армении начинается со «сбора» кристаллов. У 22-летней девушки необычное заболевание, из-за которого ее слезы затвердевают. В день, рассказала она журналистам телеканала «Мир 24» она может собрать до 30 таких кристаллов из глаз. Чем дольше длится болезнь, тем больше поводов у девушки плакать. Она обратилась за помощью к врачам. Офтальмолог и невролог местной больницы были несколько удивлены такими симптомами и не смогли самостоятельно решить, как помочь пациентке.

Вместо слез - кристаллы Фото: Кадр видео

Вместо слез - кристаллыФото: Кадр видео

Курс антибиотиков, конечно, помог, но это был временный эффект. После окончания приема лекарств, кристаллы вновь «посыпались» из глаз.

Историй Сатеник Казарян благодаря СМИ стал вскоре известна и в министерстве здравоохранения Армении. Замминистра Оганес Арутюнян сообщил, что в ближайшее время планируется собрать консилиум врачей – вместе они будут определяться с дальнейшей программой лечения. Пока медики подозревают, что у молодой девушки цистиноз — врожденное нарушение метаболизма аминокислот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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