Женщина пыталась попасть на ужин с Роналду, представившись работницей МакДональдса
Ради свидания с одним из самых известных футболистов мира Криштиану Роналду женщина по имени Паула Леса пошла на обман. Некоторое время назад Роналду рассказал журналистам о своем «голодном детстве».
После игры в футбол, около 11 вечера, компания мальчишек, в числе которых был 11-летний Криштиану, стучалась в дверь единственного на улице кафе. К этому часу МакДональдс уже не работал, но сотрудники все еще оставались на рабочих местах, закрывая кассу и выполняя прочие обязанности. Мальчишки спрашивала у сотрудниц, не осталось ли какой-нибудь еды. И добрые женщины угощали юных футболистов бургерами. Роналду запомнил имя только одной из трех женщин – Эдна.
Спустя пару дней после признания футболиста в эфир радиостанции Renascenсa позвонила женщина и сказала, что она та самая, кто кормил Роналду. Встреча должна была состояться на днях, но журналист Пирс Морган 21 сентября написал в твиттер:
- Она не одна из трёх девушек, о которых говорил Роналду. Продолжаем искать.
Как именно Моргану удалось узнать правду, он не рассказал.
ИСТОЧНИК KP.RU