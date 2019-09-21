Женщина пыталась попасть на ужин с Роналду, представившись работницей МакДональдса

СЕГОДНЯ 14:38 2019-09-21T14:40:13+03:00

Известный футболист ранее сообщил, что ищет сотрудницу заведения, которая бесплатно кормила его в детстве

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Ради свидания с одним из самых известных футболистов мира Криштиану Роналду женщина по имени Паула Леса пошла на обман. Некоторое время назад Роналду рассказал журналистам о своем «голодном детстве».

После игры в футбол, около 11 вечера, компания мальчишек, в числе которых был 11-летний Криштиану, стучалась в дверь единственного на улице кафе. К этому часу МакДональдс уже не работал, но сотрудники все еще оставались на рабочих местах, закрывая кассу и выполняя прочие обязанности. Мальчишки спрашивала у сотрудниц, не осталось ли какой-нибудь еды. И добрые женщины угощали юных футболистов бургерами. Роналду запомнил имя только одной из трех женщин – Эдна.

Спустя пару дней после признания футболиста в эфир радиостанции Renascenсa позвонила женщина и сказала, что она та самая, кто кормил Роналду. Встреча должна была состояться на днях, но журналист Пирс Морган 21 сентября написал в твиттер:

- Она не одна из трёх девушек, о которых говорил Роналду. Продолжаем искать.

Как именно Моргану удалось узнать правду, он не рассказал.

ИСТОЧНИК KP.RU