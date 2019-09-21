2019-09-21T15:01:32+03:00
Политика

В Киеве объяснили причину отказа участвовать в сессии ПАСЕ

От Украины едут представители старой делегации
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украина отправит на сессию старую делегациюУкраина отправит на сессию старую делегациюФото: REUTERS
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После заявления о том, что Украина в этом году не будет участвовать с сессии ПАСЕ, в Верховной Раде решили дать комментарий. Оказалось, что в сессии украинцы участвовать все-таки будут, правда, в «старом составе». Фактически Верховая Рада просто не будут менять состав делегатов.

- Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, но от Украины едут представители старой делегации, чтобы представлять интересы нашей страны, - сообщил депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем фесйсбуке.

Его коллега, глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, уточнил, что на такие «меры» пошли из-за возвращения в состав организации России. Напомним, после пятилетнего перерыва ПАСЕ восстановила в правах полноправного участника сессии в лице Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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