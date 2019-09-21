2019-09-21T16:20:15+03:00
В мире

В Пентагоне заявили, что атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО

При этом отмечается, что многоуровневые оборонительные возможности смогут снизить риск атак, которые могут быть совершены из Ирана
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Пентагоне заявили, что атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВОВ Пентагоне заявили, что атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВОФото: REUTERS
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Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО не может отразить атаку, похожая на ту, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября.

Однако Данфорд подчеркнул, что многоуровневые оборонительные возможности смогут снизить риск атак, которые могут быть совершены из Ирана.

- Что касается реагирования на эту конкретную угрозу, о которой вы говорите, то ни одна одиночная система (ПВО и ПРО) не сможет защитить от такой угрозы, - отметил Джозеф Данфорд.

Также он добавил, что США работают с союзниками в регионе, чтобы сообща повысить такие оборонительные возможности, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что госсекретарь США Майк Помпео объяснил провал Patriot при атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Госсекретарь заявил, что системы работают «с переменным успехом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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