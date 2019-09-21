"Ночные заморозки и снег с дождем": синоптик рассказал, какую погоду ждать москвичам в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 16:09 2019-09-21T16:09:20+03:00

По словам Евгения Тишковца, уже в грядущее воскресенье могут пройти осадки в виде кратковременных ливней с мокрым снегом

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Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о том, какую погоду ждать москвичам на этих выходных и ближайшей неделе. По словам специалиста, жители столицы и области застанут и ночные заморозки, и ливни с мокрым снегом.

- В течение сегодняшнего дня (в субботу) никаких опасных явлений не наблюдается. Что касается воскресенья, то погода начнет стремительно ухудшаться. С северо-запада надвигается ультрабыстрый циклон. Он принесет облака и влажные дожди, - подчеркнул Тишковец.

При этом, он отметил, что из-за этого ветры будут усиливаться. В порывах он будет достигать 15-20 метров в секунду. Что мегаполиса считается штормовым ветром!

- Уже поздним вечером в воскресенье в регионе возможно, что ливни будут идти вперемешку с мокрым снегом. Что касается следующей недели, то повтор зарядов снега возможен и с пнд на вт. Температура тоже будет понижаться до около нулевых значений, - заявил специалист Радио "Комсомольская правда".

Тишковец рассказал, что по области местами будут заморозки до -2 градусов.

- Днем до середины следующей недели ожидается от +6 до +11. Дальше погода будет улучшаться из-за надвигающегося антициклона. Будет меньше осадков. Ночью температура будет держаться около 0 градусов и днем около +10, - подытожил Тишковец.

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ИСТОЧНИК KP.RU