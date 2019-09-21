Трамп одобрил отправку дополнительных военных сил на Ближний Восток
Ранее Штаты обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии
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Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток. Такое решение было принято в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию.
- Президент одобрил развертывание сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне, - отметил Эспер.
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ИСТОЧНИК KP.RU