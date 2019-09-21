2019-09-21T20:37:12+03:00
Политика

Российское посольство в Таджикистане отслеживает ситуацию с ранеными российскими военными

Диппредставительство находится в контакте с руководством 201-й российской военной базы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Посольство России в Таджикистане внимательно отслеживает ситуацию с ранением двух военных 201-й российской базы в городе Бохтар Хатлонской области республики.

В диппредставительстве также заявили, что находятся "в контакте с руководством 201-й российской военной базы и полицией Республики Таджикистан".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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