Российское посольство в Таджикистане отслеживает ситуацию с ранеными российскими военными
Диппредставительство находится в контакте с руководством 201-й российской военной базы
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Посольство России в Таджикистане внимательно отслеживает ситуацию с ранением двух военных 201-й российской базы в городе Бохтар Хатлонской области республики.
В диппредставительстве также заявили, что находятся "в контакте с руководством 201-й российской военной базы и полицией Республики Таджикистан".
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ИСТОЧНИК KP.RU