2019-09-21T21:31:19+03:00
Общество

Путин: СМИ активизируют прямой диалог между россиянами и властью

Президент направил приветственную телеграмму участникам и гостям ежегодного фестиваля журналистов "Вся Россия – 2019"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский лидер Владимир Путин уверен, что на сегодняшний день СМИ служат действенным механизмом общественного контроля.

- СМИ активизируют прямой диалог между гражданами и властью. И не только по делу, результативно критикуют её представителей, но и являются организаторами полезных инициатив, - сказано в официальной приветственной телеграмме Путина, направленной участникам и гостям ежегодного фестиваля журналистов "Вся Россия – 2019"

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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