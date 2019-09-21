Путин: СМИ активизируют прямой диалог между россиянами и властью
Президент направил приветственную телеграмму участникам и гостям ежегодного фестиваля журналистов "Вся Россия – 2019"
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Российский лидер Владимир Путин уверен, что на сегодняшний день СМИ служат действенным механизмом общественного контроля.
- СМИ активизируют прямой диалог между гражданами и властью. И не только по делу, результативно критикуют её представителей, но и являются организаторами полезных инициатив, - сказано в официальной приветственной телеграмме Путина, направленной участникам и гостям ежегодного фестиваля журналистов "Вся Россия – 2019"
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ИСТОЧНИК KP.RU