Теннисистка из Абхазии, ранее пропавшая в Москве, нашлась
Ранее сообщалось, что несколько дней назад 15-летняя девушка прибыла в аэропорт Внуково авиарейсом Самара-Москва, с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно
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В пресс-службе МВД Абхазии сообщили, что пропавшая в Москве теннисистка из нашлась, она в полном порядке.
Ранее сообщалось, что 15-летняя спортсменка Эрика Кварчия 18 сентября прибыла в аэропорт Внуково авиарейсом Самара-Москва, с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.
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ИСТОЧНИК KP.RU