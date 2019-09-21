Теннисистка из Абхазии, ранее пропавшая в Москве, нашлась

СЕГОДНЯ 22:08 2019-09-21T22:08:26+03:00

Ранее сообщалось, что несколько дней назад 15-летняя девушка прибыла в аэропорт Внуково авиарейсом Самара-Москва, с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно

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В пресс-службе МВД Абхазии сообщили, что пропавшая в Москве теннисистка из нашлась, она в полном порядке.

Ранее сообщалось, что 15-летняя спортсменка Эрика Кварчия 18 сентября прибыла в аэропорт Внуково авиарейсом Самара-Москва, с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU