СЕГОДНЯ 02:56 2019-09-22T03:02:18+03:00

Информации о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступало

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В субботу, 21 сентября, у берегов Индонезии произошло новое сильное землетрясение. Как сообщает Геологическая служба США (USGS), подземные толчки магнитудой 5,9 сейсмологи зафиксировали в 19.53 по времени UTC (22.53 мск).

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался в 186 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки, а его очаг залегал на глубине 48,5 километра. Информации о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце сентября прошлого года на индонезийском острове Сулавеси тоже произошло сильное землетрясение. Подземные толчки были настолько мощными, что спровоцировали разрушительное цунами. Тогда жертвами стихийного бедствия стали несколько тысяч человек, число пострадавших превысило 10,6 тысячи. Причем большинство погибших – жители прибрежного города Палу, сильнее всего пострадавшего от цунами.

ИСТОЧНИК KP.RU