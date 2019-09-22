2019-09-22T04:21:19+03:00
Политика

NI: Российские подлодки «Борей» способны сделать США «необитаемыми»

Военный эксперт издания отмечает, что субмарины этого проекта стали бесшумными и еще более маневренными [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Стратегический атомный подводный ракетоносец класса "Борей". Фото: Олег КулешовСтратегический атомный подводный ракетоносец класса "Борей". Фото: Олег Кулешов
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Российские подводные лодки проекта «Борей», оснащенные ракетами «Булава», способны сделать Соединенные Штаты «необитаемыми», даже если все ядерные силы России будут уничтожены «при первом ударе», пишет американский журнал National Interest.

По оценкам военного эксперта издания, «каждая из шестнадцати ракет Р-30 «Булава» на подводной лодке, как правило, несет шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн, которые разделяются и уничтожают отдельные цели».

«Это означает, что «один «Борей» способен обрушить на города и военные базы, расположенные на расстоянии более девяти тысяч километров, 72 ядерные боеголовки, которые по разрушительной силе в 10 раз превосходят бомбу, сброшенную на Хиросиму», - уточняет он.

Автор статьи отмечает, что советские подлодки были более шумными, чем американские, следовательно – более уязвимыми. А субмарины класса «Борей» благодаря покрытию корпуса стали бесшумными. К тому же, они могут по несколько месяцев находиться под водой и оставаться незаметными на более высоких скоростях, чем американские лодки класса «Огайо». Кроме того, российские новые подлодки более маневренны и оснащены модернизированными боевыми установками, системами наблюдения и связи.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Минобороны России планирует до 2020 года принять на вооружение восемь атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А», а к 2027 году построить две подлодки «Борей-К», оснащенные не баллистическими, а крылатыми ракетами большой дальности.

Испытания подводного ракетоносца Борей .

ИСТОЧНИК KP.RU

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