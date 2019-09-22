Из-за тайфуна «Тапа» в Приморье объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 07:05 2019-09-22T07:24:11+03:00

По прогнозам синоптиков, он принесет в регион сильный ветер и проливные дожди

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В связи с приближением тайфуна «Тапа» в Приморском крае объявили штормовое предупреждение 23 и 24 сентября. По прогнозам синоптиков, тайфун принесет в регион сильный ветер и проливные дожди, поэтому возможны подтопления, аварии на линиях электропередачи, а также не исключено, что размоет дороги.

«Возможно подтопление пониженных территорий ливневым и склоновым стоком, а при значительной интенсивности осадков - размывы участков дорог. Аварии на ЛЭП, связанные с повреждением, обрывом или перехлестом ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад, нарушения в работе системы ЖКХ, обрушение слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, падение деревьев», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы краевого главка МЧС России.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за тайфуна «Тапа» в японской префектуре Окинава погиб один человек, еще 19 пострадали. Без электричества остаются около 1,8 тысячи жилых домов, японским авиакомпаниям пришлось отменить более 300 внутренних рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU