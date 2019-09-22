2019-09-22T07:24:11+03:00
Происшествия

Из-за тайфуна «Тапа» в Приморье объявили штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, он принесет в регион сильный ветер и проливные дожди
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Тайфун «Тапа» в Японии обесточил города и поселкиТайфун «Тапа» в Японии обесточил города и поселкиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В связи с приближением тайфуна «Тапа» в Приморском крае объявили штормовое предупреждение 23 и 24 сентября. По прогнозам синоптиков, тайфун принесет в регион сильный ветер и проливные дожди, поэтому возможны подтопления, аварии на линиях электропередачи, а также не исключено, что размоет дороги.

«Возможно подтопление пониженных территорий ливневым и склоновым стоком, а при значительной интенсивности осадков - размывы участков дорог. Аварии на ЛЭП, связанные с повреждением, обрывом или перехлестом ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад, нарушения в работе системы ЖКХ, обрушение слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, падение деревьев», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы краевого главка МЧС России.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за тайфуна «Тапа» в японской префектуре Окинава погиб один человек, еще 19 пострадали. Без электричества остаются около 1,8 тысячи жилых домов, японским авиакомпаниям пришлось отменить более 300 внутренних рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава МИД Ирана назвал заявление США об отправке дополнительных войск на Ближний Восток «позерством»
В партии Зеленского рассказали о несоответствии ценностей Европы и Украины
Эксперт: чаще всего российские туристы погибают в Турции по собственной вине
Полиция Гонконга задержала 13-летнюю девочку
Президент Колумбии заявил, что пора «покончить» с властью Мадуро в Венесуэле
США отправят на Ближний Восток дополнительные войска
Число пострадавших из-за тайфуна в Японии возросло до 19, один человек погиб
NI: Российские подлодки «Борей» способны сделать США «необитаемыми»
У берегов Индонезии произошло новое сильное землетрясение
Йеменские повстанцы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами, если коалиция не прекратит обстрелы
Премьер Словакии призвал чтить память советских воинов, освобождавших страну от фашистов