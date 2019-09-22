2019-09-22T07:33:24+03:00
Политика

В партии Зеленского рассказали о несоответствии ценностей Европы и Украины

По словам депутата от «Слуги народа», незалежной вообще нельзя сравнивать себя с другими странами и их культурными традициями
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В партии Зеленского рассказали о несоответствии ценностей Европы и УкраиныВ партии Зеленского рассказали о несоответствии ценностей Европы и УкраиныФото: REUTERS
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Украина не должна копировать все у Европы, поскольку у незалежной есть ценности, которые давно размыты в европейских странах. Такое заявление сделала депутат Верховной рады от партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Я считаю, что нам нужно учиться их децентрализации, судебной системе, правоохранительной реформе, но все подряд копировать – нет, это не сработает. У нас есть собственные ценности, которые необходимо беречь, которые в Европе уже давно размыты», - сказала политик.

Верещук добавила, что Украине нельзя сравнивать себя с другими странами и их культурными традициями, а у западных стран «своих проблем хватает». «Посмотрите, Европейский Союз трещит по швам как объединение: Brexit, сепаратистские движения», - отметила она.

Напомним, ранее экс-министр иностранных дел незалежной Павел Климкин заявил, что Украина страна на протяжении многолетней истории играла «важнейшую роль в формировании Европы и ее ценностей». Более того, менталитет украинцев полностью соответствует европейцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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