2019-09-22T07:48:44+03:00
В мире

Глава МИД Ирана назвал заявление США об отправке дополнительных войск на Ближний Восток «позерством»

По словам Зарифа, в попытках разобраться с атаками на НПЗ Саудовской Аравии «все движется в неверном направлении»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад ЗарифГлава МИД Ирана Мохаммад Джавад ЗарифФото: REUTERS
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Комментируя решение США после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии отправить на Ближний Восток дополнительные войска, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал поведение американцев «позерством».

В интервью CBS он сказал, что негативно относится к такому шагу Вашингтона.

«Я считаю, что это позерство», - отметил глава МИД Ирана.

Джавад Зариф добавил, что в попытке разобраться с атаками дронов, в причастности к которым Соединенные Штаты обвиняют Тегеран, «все движется в неверном направлении».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее шеф Пентагона Марк Эспер и возглавляющий комитет начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд объявили, что Штаты перебросят на Ближний Восток дополнительные войска и средства противовоздушной обороны (ПВО). При этом глава американского Минобороны подчеркнул, что Вашингтон «не стремится к конфликту с Ираном».

ИСТОЧНИК KP.RU

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