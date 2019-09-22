Глава МИД Ирана назвал заявление США об отправке дополнительных войск на Ближний Восток «позерством»
Комментируя решение США после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии отправить на Ближний Восток дополнительные войска, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал поведение американцев «позерством».
В интервью CBS он сказал, что негативно относится к такому шагу Вашингтона.
«Я считаю, что это позерство», - отметил глава МИД Ирана.
Джавад Зариф добавил, что в попытке разобраться с атаками дронов, в причастности к которым Соединенные Штаты обвиняют Тегеран, «все движется в неверном направлении».
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее шеф Пентагона Марк Эспер и возглавляющий комитет начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд объявили, что Штаты перебросят на Ближний Восток дополнительные войска и средства противовоздушной обороны (ПВО). При этом глава американского Минобороны подчеркнул, что Вашингтон «не стремится к конфликту с Ираном».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Иран: Ядерная проблема»