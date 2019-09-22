2019-09-22T07:53:16+03:00
Общество

Москва вошла в десятку лучших направлений для осеннего туризма

Одними из лучших мест осенней столице были названы музей-заповедник «Царицыно» и «Коломенское»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Москва вошла в десятку лучших направлений для осеннего туризмаМосква вошла в десятку лучших направлений для осеннего туризмаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Москва попала в топ-10 лучших направлений для осеннего туризма по версии американского телеканала CNN.

Российская столица, по мнению экспертов телеканала, привлекает туристов своими «неожиданно прекрасными местами для осенних оттенков». В числе наиболее привлекательных мест для путешествий по осенней столице издание предлагает музей-заповедник «Царицыно» и «Коломенское».

«Несколько бывших царских поместий превращены в большие общественные парки. Когда-то принадлежавший Екатерине Великой, Царицынский парк имеет великолепные цвета. Коломенское, бывшее поместье на берегу Москвы-реки, является еще одним фотогеничным местом», — сообщается на сайте CNN.

В данном рейтинге оказались также Мюнхен с его ежегодным праздником «Октоберфест», Чили, где осенью заканчивается лыжный сезон, озеро Малави в Южной Африке, где проходит музыкальный фестиваль, Каймановы с фестивалем пиратов, открытие футбольного сезона в США и скачки в австралийском Мельбурне.

Ранее российская столица вошла в десятку самых привлекательных и дешевых столиц мира по версии иностранных туристов, путешествовавших в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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