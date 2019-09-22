2019-09-22T08:28:42+03:00
Политика

Пострадавший в Эймсбери британец хочет отсудить у России миллион фунтов

Мужчина заявил, что случившееся очень сильно повлияло на его жизнь и он «хочет справедливости»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пострадавший в Эймсбери британец хочет отсудить у России миллион фунтовПострадавший в Эймсбери британец хочет отсудить у России миллион фунтовФото: REUTERS
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После отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери летом прошлого года житель Великобритании Чарльз Роули собирается подать иск против России. За причиненный ему ущерб он хочет получить около миллиона фунтов стерлингов (80 миллионов рублей) .

В июле прошлого года Роули и его жена Дон Стерджес были госпитализированы в критическом состоянии в окружную больнице Солсбери в результате отравления неизвестным веществом. Через четыре дня супруга Чарльза скончалась.

Адвокат британца Патрик Магуайр заявил, что он посоветовал подать иск в суд на российское правительство, которое, по утверждениям Великобритании, причастно к инциденту.

Магуайр сообщил, что своим иском Роули хочет «добиться правды о том, что действительно произошло». По словам мужчины, произошедшее очень сильно повлияло на его жизнь, и он «хочет добиться справедливости».

Напомним, ранее Скотланд-Ярд пришел к выводу, что Дон Стерджес и Чарльз Роули были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, что и Сергей Скрипаль с дочерью Юлией в Солсбери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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