2019-09-22T09:07:57+03:00
Звезды

Стал известен размер пенсии известных российских артистов

Пугачева, Лолита и Свиридова рассказали, сколько получают от государства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Стали известны размеры пенсии известных российских актеровСтали известны размеры пенсии известных российских актеровФото: Анастасия ОСИПОВА
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Российские артисты рассказали, какую пенсию они ежемесячно получают.

Как сообщает «Телепрограмма», самую большую пенсию получает 79-летняя заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная - около 50 тысяч рублей в месяц.

За ней следуют певицы Алла Пугачева и Алена Свиридова. 70-летняя Пугачева получает 47 тысяч рублей во многом благодаря надбавке за звание народной артистки СССР. 57-летняя Свиридова со званием заслуженная артистка России получает 41 тысячу рублей.

Знаменитый телеведущий Николай Дроздов ежемесячно получает около 30 тысяч рублей, а певица Лолита Милявская приходит пенсия в размере 21 000 рублей.

Есть и артисты, которые получают меньше 20 тысяч рублей. Так работающая пенсионерка, телеведущая Роза Сябитова получает 14 тыс. рублей. Однако она отметила, что в выплатах не нуждается и будет работать, «пока ноги таскают». Звезде российского балета, 45-летний балетмейстер Николай Цискаридзе получает 12 тысяч рублей.

Ранее «КП» рассказывал о пенсии некоторых российских знаменитостей. Так в текущем году Пугачевой подняли пенсию в три раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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