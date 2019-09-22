Американского бойца Стивенса забросали мусором после поражения в слишком коротком бою

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-22T10:01:33+03:00

Спортсмена освистали из-за его решения отказаться от поединка по состоянию здоровья [видео]

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Американского бойца смешанного стиля Джереми Стивенса забросали мусором после поединка с мексиканцем Яиром Родригесом на главном событии на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 159 в Мехико.

Стивенса освистали и начали бросать в него мусор, бутылки и попкорн после того, как спортсмен отказался продолжать бой по состоянию здоровья.

В одном из эпизодов Родригес задел лицо Стивенса и попал ему пальцем в глаз. Американец несколько минут пытался прийти в себя, но врачи приняли решение снять его с боя по состоянию здоровья.

Поединок продлился 20 секунд и был признан несостоявшимся.

Джереми Стивенс - боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полулёгкой весовых категорий. Спортсмен выступает на профессиональном уровне с 2005 года и известен прежде всего по участию в турнирах бойцовских организаций UFC. Отметим, в марте этого года в Лас-Вегасе на соревнованиях UFC 235 американец проиграл бойцу из Дагестана Забиту Магомедшарипову.

Американского бойца Стивенса забросали мусором после боя UFC с мексиканцем Родригесом.

ИСТОЧНИК KP.RU