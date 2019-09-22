2019-09-22T10:01:33+03:00
Спорт

Американского бойца Стивенса забросали мусором после поражения в слишком коротком бою

Спортсмена освистали из-за его решения отказаться от поединка по состоянию здоровья [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Американского бойца Стивенса забросали мусором после боя с мексиканцем РодригесомАмериканского бойца Стивенса забросали мусором после боя с мексиканцем РодригесомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американского бойца смешанного стиля Джереми Стивенса забросали мусором после поединка с мексиканцем Яиром Родригесом на главном событии на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 159 в Мехико.

Стивенса освистали и начали бросать в него мусор, бутылки и попкорн после того, как спортсмен отказался продолжать бой по состоянию здоровья.

В одном из эпизодов Родригес задел лицо Стивенса и попал ему пальцем в глаз. Американец несколько минут пытался прийти в себя, но врачи приняли решение снять его с боя по состоянию здоровья.

Поединок продлился 20 секунд и был признан несостоявшимся.

Джереми Стивенс - боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полулёгкой весовых категорий. Спортсмен выступает на профессиональном уровне с 2005 года и известен прежде всего по участию в турнирах бойцовских организаций UFC. Отметим, в марте этого года в Лас-Вегасе на соревнованиях UFC 235 американец проиграл бойцу из Дагестана Забиту Магомедшарипову.

Американского бойца Стивенса забросали мусором после боя UFC с мексиканцем Родригесом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за плохой погоды в Москве отменены и задержаны почти 30 рейсов
Россия сняла с производства 12 перспективных образцов оружия после испытаний в САР
Шойгу допустил отмену обязательного призыва в армию
«Моя политсила не боится никого»: Порошенко уверен, что его не смогут посадить в тюрьму
Стал известен размер пенсии известных российских артистов
В Госдепе США обеспокоились арестом членов «Свидетелей Иеговы» в России
Пострадавший в Эймсбери британец хочет отсудить у России миллион фунтов
Москва вошла в десятку лучших направлений для осеннего туризма
Глава МИД Ирана назвал заявление США об отправке дополнительных войск на Ближний Восток «позерством»
В партии Зеленского рассказали о несоответствии ценностей Европы и Украины
Из-за тайфуна «Тапа» в Приморье объявили штормовое предупреждение
Эксперт: чаще всего российские туристы погибают в Турции по собственной вине
Полиция Гонконга задержала 13-летнюю девочку
Президент Колумбии заявил, что пора «покончить» с властью Мадуро в Венесуэле
США отправят на Ближний Восток дополнительные войска
Число пострадавших из-за тайфуна в Японии возросло до 19, один человек погиб
NI: Российские подлодки «Борей» способны сделать США «необитаемыми»
У берегов Индонезии произошло новое сильное землетрясение
Йеменские повстанцы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами, если коалиция не прекратит обстрелы
Премьер Словакии призвал чтить память советских воинов, освобождавших страну от фашистов